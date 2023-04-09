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حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 65 والدعم الإضافي
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حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 65 والدعم الإضافي

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 65 والدعم الإضافي

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 65 والدعم الإضافي
١١:٠٣:٢٢ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، موعد صرف دفعة شهر أبريل الجاري والدعم الإضافي، وذلك عبر تغريدة شاركها حساب “خدمة المستفيدين” الرسمي على “تويتر”.

شامل الدعم الإضافي

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 65 يوم الاثنين بتاريخ “10 إبريل”، شاملاً مبلغ الدعم الإضافي.

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توجيه خادم الحرمين 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، وجه على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م.

كما تضمن التوجيه الملكي استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

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