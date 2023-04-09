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تنبيه متقدم من “الأرصاد” بشأن حالة الطقس في مكة المكرمة

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تنبيه متقدم من “الأرصاد” بشأن حالة الطقس في مكة المكرمة

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بشأن حالة الطقس في مكة المكرمة

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بشأن حالة الطقس في مكة المكرمة
١٠:٢١:٣٨ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

الطائف والكامل وخليص

وأفاد تنبيه “الأرصاد” بأن الحالة تشمل الطائف والكامل، وتبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا، غدا الاثنين الموافق 10 من أبريل، وتنتهي في التاسعة مساء.

وعلى خليص، توقع الأرصاد هطول أمطار متوسطة، من الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين، وحتى الساعة 9 مساء.

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برد وسيول 

وذكر تنبيه الأرصاد أن الحالة المطرية بصاحبها تأثيرات تشمل:

– نشاط في الرياح السطحية

– تساقط برد

– سيول

– شبه انعدام في الرؤية.

طقس العشر الأواخر من رمضان 

قال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية: هناك انخفاض في الرياح النشطة المثيرة للأتربة وسمة هطول الأمطار هي الأعلى في هذا الفصل.

في سياق متصل ، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم.

وقال إنها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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