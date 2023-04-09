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هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٩:٥١:٣٠ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي عقود مشتريات.

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات والمهارات المطلوبة: درجة البكالوريوس في الإدارة أو التجارة أو الهندسة أو ذات صلة.

مؤهلات المشتريات (مثل CIPS ، ما يعادلها أو الماجستير ذات الصلة).

التفاوض على العقود.

تنفيذ العقد والامتثال.

كفاءة الدورة السلبية (إدارة أوامر الشراء ، إيصال البضائع / الخدمة ، عملية الدفع).

خبرة عملية مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ، وخاصة Oracle.

عن الهيئة:

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1992 بصفتها هيئة مهنية علمية لتنظيم عمل الممارس الصحي. حيث تتولى مهام توثيق وتقييم مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيّين، إضافة إلى تسجيلهم وتصنيفهم لممارسة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، كما تشرف الهيئة على برامج شهادة الاختصاص السعودية للتدريب الصحي في كافة التخصصات الصحية، واعتماد مراكز التدريب، وإصدار شهادات البورد السعودي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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