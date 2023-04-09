الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل
هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
بعد التوجيه الملكي.. 4 قنوات لخدمة المستفيدين في حساب المواطن
ما سبب برودة أرضيات المسجد الحرام في فترة الصيف؟
أول تعليق من وزير الموارد البشرية على التوجيه الملكي باستمرار دعم حساب المواطن
نفوق كميات هائلة من الأسماك بشواطئ موريتانيا بشكل غامض

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل

توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل

توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل
١٠:٠١:٤٤ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أفاد برنامج حساب المواطن، بصدور نتائج الأهلية للدورة 65 لشهر أبريل الجاري، بتاريخ 2023-03-20، موضحاً أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه “دراسة الأهلية”.

التحقق من البيانات 

كما أوضح حساب “خدمة المستفيدين” الرسمي التابع لبرنامج حساب المواطن عبر “تويتر”، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

معرفة قيمة الاستحقاق 

وفي إجابة عن سؤال لأحد المستفيدين، لفت “حساب المواطن” أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦portal.ca.gov.sa‎⁩.

اقرأ أيضا:

بتوجيه ملكي.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين

الحالة مدفوعة

وكان برنامج حساب المواطن، دعا اليوم الأحد، المستفيدين إلى مراجعة البنك فورا إذا كانت “حالة الدفعة مدفوعة”.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المواطنين، عن سبب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن “حالة الدفعة مدفوعة”.

وأجاب حساب المواطن قائلا: في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم السعودية الآن حساب المواطن دفعة شهر أبريل نتائج الأهلية

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. مواطنة تقتل خادمتها وتبلغ الشرطة

الرياض.. مواطنة تقتل خادمتها وتبلغ الشرطة

١١:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠١٦
بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟

بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟

٠٣:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
«مؤسسة التقاعد» تكشف عن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام الجاري

«مؤسسة التقاعد» تكشف عن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام الجاري

٠٧:٠٩ م، الجمعة، ٢٤ يناير ٢٠٢٠
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول أول طائرة إغاثة من المملكة للخرطوم (صور)

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول أول طائرة إغاثة من المملكة للخرطوم (صور)

٠٤:١٧ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *