توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل

تواصل – فريق التحرير:

أفاد برنامج حساب المواطن، بصدور نتائج الأهلية للدورة 65 لشهر أبريل الجاري، بتاريخ 2023-03-20، موضحاً أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه “دراسة الأهلية”.

التحقق من البيانات

كما أوضح حساب “خدمة المستفيدين” الرسمي التابع لبرنامج حساب المواطن عبر “تويتر”، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

معرفة قيمة الاستحقاق

وفي إجابة عن سؤال لأحد المستفيدين، لفت “حساب المواطن” أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦portal.ca.gov.sa‎⁩.

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الحالة مدفوعة

وكان برنامج حساب المواطن، دعا اليوم الأحد، المستفيدين إلى مراجعة البنك فورا إذا كانت “حالة الدفعة مدفوعة”.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المواطنين، عن سبب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن “حالة الدفعة مدفوعة”.

وأجاب حساب المواطن قائلا: في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”.