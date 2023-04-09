بعد التوجيه الملكي.. 4 قنوات لخدمة المستفيدين في حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن 4 قنوات لخدمة المستفيدين والتفاعل معهم بسهولة ويسر، والإجابة عن تساؤلاتهم.

4 قنوات

وقال البرنامج إن القنوات الأربعة هي:

1- البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa).

وفي هذا السياق، أوضح البرنامج أن البوابة تعمل على مدار الساعة.

2- مركز الاتصال (19912).

3- خدمة المستفيدين على تويتر ( يعمل من الأحد للخميس من 9 صباحًا وحتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1 صباحًا فيما عدا الجمعة والسبت من 1 مساء حتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1. صباحًا).

4 – صوتك مسموع (خدمة على مدار الساعة تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة).

وفي وقت سابق، علق المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على صدور التوجيه الملكي الكريم بتمديد برنامج حساب المواطن.

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شكرًا خادم الحرمين

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بعد صدور الموافقة الكريمة بتمديد برنامج حساب المواطن، والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة ٤ أشهر، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين”.

توجيه ملكي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م.

كما تضمن التوجيه الملكي استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

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