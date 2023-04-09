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أول تعليق من وزير الموارد البشرية على التوجيه الملكي باستمرار دعم حساب المواطن
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أول تعليق من وزير الموارد البشرية على التوجيه الملكي باستمرار دعم حساب المواطن

أول تعليق من وزير الموارد البشرية على التوجيه الملكي باستمرار دعم حساب المواطن

أول تعليق من وزير الموارد البشرية على التوجيه الملكي باستمرار دعم حساب المواطن
٠٩:٣٠:٥١ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علق المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على صدور التوجيه الملكي الكريم بتمديد برنامج حساب المواطن.

شكرًا خادم الحرمين

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بعد صدور الموافقة الكريمة بتمديد برنامج حساب المواطن، والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة ٤ أشهر، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين”.

توجيه ملكي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م.

كما تضمن التوجيه الملكي استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

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الكلمات الدلالية:
الدعم الاضافي حساب المواطن خادم الحرمين وزير الموارد البشرية

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