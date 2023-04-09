ما سبب برودة أرضيات المسجد الحرام في فترة الصيف؟

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أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أسباب احتفاظ أرضية المسجد الحرام الرخامية بالبرودة، في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

برودة أرضية الحرم

وفي سلسلة من التغريدات، عبر الحساب الرسمي على تويتر أوردت “شؤون الحرمين” أنه من أول خطوة يخطوها القاصد إلى بيت الله الحرم ينبهر بشدة برودة أرضية الحرم الشريف رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى ٥٠ درجة مئوية.

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نوعية الرخام

وكشفت أن ‏هذا الفضل يعود إلى نوعية الرخام المستخدم في الحرم المكي الشريف حيث يتم استيراد الرخام من جزيرة تاسوس في اليونان ويسمى رخام التاسوس والذي يعمل على عكس الضوء والحرارة.

مواصفات نادرة

هذه الخصائص لا تتوفر في أي نوع رخام آخر حيث يعتبر رخام التاسوس رخاماً نادر، ويتم استيراده خصيصاً للحرمين الشريفين من جبال اليونان.

يصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سنتمترات حيث أنه يمتاز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، وهذا ما يجعله دائم البرودة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

عام 1396هـ

حيث قام الملك خالد -رحمه الله- بإتمام ما تبقى من عمارة وتوسعة المسجد الحرام ، عام 1396هـ ، كما تم في عهده توسيع المطاف سنة 1398هـ في شكله الحالي ، وفرش أرضيته برخام التاسوس مما زاد من راحة المصلين والطائفين في الظهيرة.