الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل
هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
بعد التوجيه الملكي.. 4 قنوات لخدمة المستفيدين في حساب المواطن
ما سبب برودة أرضيات المسجد الحرام في فترة الصيف؟
أول تعليق من وزير الموارد البشرية على التوجيه الملكي باستمرار دعم حساب المواطن
نفوق كميات هائلة من الأسماك بشواطئ موريتانيا بشكل غامض

الرئيسية

 /

دولي

 /

تحولت لقضية رأي عام.. مصرع مدير بنك في مصر عقره كلب إعلامية مشهورة

تحولت لقضية رأي عام.. مصرع مدير بنك في مصر عقره كلب إعلامية مشهورة

تحولت لقضية رأي عام.. مصرع مدير بنك في مصر عقره كلب إعلامية مشهورة
٠٩:١١:٤٤ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، ضجة كبيرة بعد إعلان وفاة مدير بنك متأثرًا بإصابته بعدما عقره كلب إعلامية مصرية شهيرة.

وفي التفاصيل، توفي مدير بنك في مصر يدعى محمد مُحب، اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بعد تعرضه للعقر من قبل كلب تملكه الإعلامية المصرية أميرة شنب، داخل مجمع سكني في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

شهر في المستشفى

وكان محمد محب، المدير بأحد البنوك، قد دخل المستشفى قبل أكثر من شهر لتلقي العلاج، إلا أنه دخل في غيبوبة وتدهورت حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة.

وأثارت الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الإعلامية ووضع قوانين صارمة لحيازة الكلاب.

بداية الواقعة

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أنها تعود إلى 27 فبراير الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من زوجة المجني عليه، بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم (زوج المذيعة) في ذات العقار محل إقامتهما.

النيابة العامة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال ذوي المجني عليه، وشهود، الذين قالوا إن المجني عليه حال عودته برفقة ابنه للعقار، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه.

وطرق محب وابنه باب مسكن المتهم، وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عقره دون إفلاته، فاستغاث ابنه بقاطني المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعد تعرضه لإصابات بالغة.

اقرأ أيضا

تركي سحبه كلب من تحت الأنقاض: حياتي الآن مع الصلاة والقرآن

الكلمات الدلالية:
اعلامية مصرية اميرة شنب كلب يقتل مصري محمد محب مدير بنك مصري

مواد ذات صلة

المزيد
لبنان.. اندلاع حريق هائل بـ«مرفأ بيروت» ومخاوف من كارثة جديدة (فيديو)

لبنان.. اندلاع حريق هائل بـ«مرفأ بيروت» ومخاوف من كارثة جديدة (فيديو)

٠٢:٢٧ م، الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠
«قوات النخبة» تدخل «عتق» اليمنية.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة بالعاصمة

«قوات النخبة» تدخل «عتق» اليمنية.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة بالعاصمة

٠٣:٣٧ م، الأربعاء، ٣١ يناير ٢٠١٨
“غوتيريش” يهنئ العالم الإسلامي بشهر الصيام: رمضان كريم

“غوتيريش” يهنئ العالم الإسلامي بشهر الصيام: رمضان كريم

١٢:٥٩ م، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
زعماء مجموعة السبع يسخرون من بوتين.. والرئيس الأمريكي يثير الجدل مجددًا

زعماء مجموعة السبع يسخرون من بوتين.. والرئيس الأمريكي يثير الجدل مجددًا

٠٤:٤٣ م، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *