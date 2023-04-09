تحولت لقضية رأي عام.. مصرع مدير بنك في مصر عقره كلب إعلامية مشهورة

تواصل- فريق التحرير:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، ضجة كبيرة بعد إعلان وفاة مدير بنك متأثرًا بإصابته بعدما عقره كلب إعلامية مصرية شهيرة.

وفي التفاصيل، توفي مدير بنك في مصر يدعى محمد مُحب، اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بعد تعرضه للعقر من قبل كلب تملكه الإعلامية المصرية أميرة شنب، داخل مجمع سكني في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

شهر في المستشفى

وكان محمد محب، المدير بأحد البنوك، قد دخل المستشفى قبل أكثر من شهر لتلقي العلاج، إلا أنه دخل في غيبوبة وتدهورت حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة.

وأثارت الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الإعلامية ووضع قوانين صارمة لحيازة الكلاب.

بداية الواقعة

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أنها تعود إلى 27 فبراير الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من زوجة المجني عليه، بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم (زوج المذيعة) في ذات العقار محل إقامتهما.

النيابة العامة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال ذوي المجني عليه، وشهود، الذين قالوا إن المجني عليه حال عودته برفقة ابنه للعقار، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه.

وطرق محب وابنه باب مسكن المتهم، وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عقره دون إفلاته، فاستغاث ابنه بقاطني المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعد تعرضه لإصابات بالغة.

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