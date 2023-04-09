تأهبًا للحالة المطرية.. شؤون المسجد النبوي تطبق خطة الطوارئ لسلامة الزوار والمصلين

تواصل- فريق التحرير:

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ من خلال الإدارة العامة للسلامة ومواجهة المخاطر من أعمالها وجهودها.

وذلك حرصًا على جاهزية وتطبيق خطة الطوارئ للأمطار للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين، استعداداً للحالة المطرية والمتوقع هطولها على منطقة المدينة المنورة.

رفع السجاد

وعملت الإدارة وبالتعاون مع الإدارات الخدمية على التأكد من رفع السجاد الموجود في ساحات المسجد النبوي، إضافة إلى تكثيف أعداد العمالة وتزويدهم بالمعدات للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف.

كما حرصت الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية على فتح المظلات أثناء هطول الأمطار، يأتي ذلك حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم كافة الخدمات وتذليل العقبات وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي الزائرين عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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