نفوق كميات هائلة من الأسماك بشواطئ موريتانيا بشكل غامض

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات الموريتانية، الأحد، نفوق “كميات كبيرة” من الأسماك البُوري بشواطئ مدينة نواذيبو، شمالي البلاد.

وقال “المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد” (حكومي) في بيان، إنه لاحظ هذا النفوق أثناء مهمة علمية روتينية لفريق علمي تابع له على شواطئ نواذيبو.

تشكيل فريق علمي

وأشار المعهد إلى أنه شكل “على الفور فريقا علميا متعدد التخصصات لمتابعة هذه الظاهرة وتحديد الأسباب الكامنة وراءها”.

ليس تلوثًا

واستبعد أن “يكون النفوق ناتج عن الصيد المرتجع، أو تلوث الوسط البحري”، مردفا أن “تحليلات أعمق للعينات التي تم جمعها تجرى الآن في مختبرات المعهد وفي الخارج للتحقق من فرضيات أخرى”.

وأضاف أن “متابعة مؤشرات الوسط البحري على مدار أسبوع في الموقع، والتي شملت درجة الحرارة، الملوحة، الأكسجين المذاب، أظهرت قيما طبيعية لهذه المؤشرات”.

نفوق لأيام

ولفت المعهد إلى أن فريقه “اكتشف أن ظاهرة نفوق هذه الأسماك استمرت على مدى عدة أيام وهي آخذة في التراجع”.

وأوضح أن كميات كبيرة من سمك البوري تعرضت للنفوق في شواطئ نواذيبو، دون تحديد حجم الكميات.

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