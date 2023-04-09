تواصل- واس:

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء غدٍ (الإثنين) 19 رمضان منتدى منافع الأول، الذي ترعاه شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار.

ويأتي ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

منتدى منافع الأول

ويطمح “منتدى منافع الأول” إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج ضيوف الرحمن المتمثلة في إثراء تجربة الحاج، والوصول إلى 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج بحلول عام 2030، ودعم الشراكة الواعدة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والوزارات والهيئات والغرف السعودية.

الهدف من المنتدى

ويهدف منتدى منافع الأول إلى تسليط الضوء على الميزات التنافسية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ من خلال جلسات حوارية تستضيف كبار المسؤولين وصناع القرار، ما يساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمدينتين.

بالإضافة إلى تعزيز دور مكة المكرمة والمدينة المنورة في دعم برنامج صنع في السعودية الهادف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، من خلال “صنع في مكة المكرمة”، و”صنع في المدينة المنورة”، وتمكين الشركات لزيادة مساهمتها الإجمالية في الاقتصاد الوطني، تماشياً مع برنامج “شريك” أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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