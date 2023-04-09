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دقائق عصيبة.. الهلال الأحمر ينقذ معتمرة مصرية توقف قلبها داخل الحرم المكي

دقائق عصيبة.. الهلال الأحمر ينقذ معتمرة مصرية توقف قلبها داخل الحرم المكي

دقائق عصيبة.. الهلال الأحمر ينقذ معتمرة مصرية توقف قلبها داخل الحرم المكي
٠٩:١٢:٥٢ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة -بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لامرأة معتمره في العقد السادس من العمر من الجنسية المصرية، وذلك خلال تواجدها في ساحات الحرم المكي.

إغماء وتوقف القلب

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً مساء يوم أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الشرقية ( مصليات النساء ) بالحرم المكي.

وتابع: وعند وصول الفريق الطبي تبين وجود إمرأة مستلقيه على الأرض وتدخلت على الفور الفرق الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات.

وأضاف: وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقل المريضة إلى مستشفى أجياد العام، حيث تم وضعها تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.

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الكلمات الدلالية:
الحرم المكي الهلال الأحمر توقف القلب معتمرة مصرية

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