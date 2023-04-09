تفاصيل سرقة متاجر “أبل” في أمريكا

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قام لصوص بثقب جدار حمام متجر متخصص بآلات القهوة مجاور لمتجر “آبل” في مدينة سياتل الأميركية لنهب مكونات المحل الشهير.

وتمكن اللصوص من سرقة سلع بقيمة نصف مليون دولار.

من جهتها، أعلنت إدارة شرطة لينوود في ولاية واشنطن أن اللصوص سرقوا أكثر من 400 جهاز تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 ألف دولار من متجر آبل في Alderwood Mall.

500 ألف دولار

وقالت مديرة الاتصالات في قسم شرطة لينوودمارين مكاي: “تم إخراج ما يقرب من 436 جهازا من آبل من الخلف”، مضيفة “في المجموع تمت سرقة ما قيمته حوالي 500000 دولار من البضائع وهي أجهزة iPhone وiPad وساعات Apple”.

وأضافت: “حتى الآن، لم يتم العثور على بصمات، ودخل الأشخاص وهم يرتدون أقنعة”، مضيفة “لم يتم القبض على أي شخص لكن المحققين يبحثون حاليا للحصول على أي خيوط”.

وأشارت المسؤولة إلى أن الجريمة بدت وكأنها عملية منظمة ومعقدة، وفق ما نقلته صحيفة “USA Today”.

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