عاجل.. حساب المواطن يدعو لمراجعة البنك فورا بهذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

دعا برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، المستفيدين إلى مراجعة البنك فورا إذا كانت “حالة الدفعة مدفوعة”.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المواطنين، عن سبب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن “حالة الدفعة مدفوعة”.

وأجاب حساب المواطن قائلا: في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”.

حساب المواطن يحسم أمر السؤال الأكثر تكرارًا للمستفدين من الدعم

الدفعة 65

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم شهر أبريل من المقرر أن يكون بداية من يوم الإثنين العاشر من أبريل 2023م، وهو ما يوافق 19 من رمضان 1444هـ.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.