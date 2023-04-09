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طريقة إعداد “السليق” في خطوات بسيطة

طريقة إعداد “السليق” في خطوات بسيطة

طريقة إعداد “السليق” في خطوات بسيطة
٠٦:٠٩:٤٦ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد السليق من أشهر الأكلات في المملكة، كما أنه غنى بالفوائد لاحتوائه على الحليب.

ويتميز “السليق” ببهاراته المميزة التي تجعله طبقا محببا لدى الجميع.

المقادير

– الأرز المصريّ : كوبان

– البصل : 1 حبة (كبير الحجم، مقطع أرباع)

– هيل : 8 حبات (مجروش)

– مستكة : 6 فصوص

– ملح : 4 ملعقة صغيرة

– ورق غار : 2 ورقة (لوري)

– القرفة : 2 عود (دارسين)

– بهار مشكل : نصف ملعقة صغيرة

– حليب : 3 اكواب (كامل الدسم)

– الزبدة : ملعقتان كبيرتان (أو سمن)

– الخل : ملعقة صغيرة

– مرق دجاج : 3 اكواب

طريقة التحضير

1. اغسلي الأرز بالماء الصافي 3-4 مرات، اغمريه بالماء الدافئ، أضيفي ملعقة صغيرة من الخل، اتركيه منقوع لحوالي 30 دقيقة.

2. ضعي 3 أكواب من مرق الدجاج في قدر متوسط الحجم ضعي فيه الهيل والمستكة والملح وورق الغار والقرفة والبهار، سخنيه على نار قوية إلى أن يغلي. أضيفي الأرز، دعي المرق يغلي مرة ثانية، ثم خففي النار واتركيه إلى أن يجف ويتشرب الأرز كل المرق. ستلاحظين ظهور ثقوب أو فجوات على سطح الأرز.

3. أضيفي الحليب إلى الأرز، دعيه يطهى على نار هادئة مع التقليب عدة مرات إلى أن ينهرس الأرز ويصبح لينًا (تذوب حبة الأرز مع الحليب)، ويتشرب كافة مقدار الحليب.

4. سخني السمن، ثم ضعيه على سطح السليق. قلبي إلى أن يتوزع مع الأرز.

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