استشهاد 31 فلسطينيًا واعتقال 576 آخرين في شهر واحد

تواصل – واس:

أدت أنشطة الاحتلال العدوانية خلال شهر فبراير الماضي إلى استشهاد 31 فلسطينيًا، وجرح 576 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

544 عملية اقتحام في الضفة الغربية

وبيّنت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن في تقرير لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية.

بلغ عددها 544 عملية اقتحام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

3583 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى

وأوضحت أن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى خلال شهر فبراير سجلت اقتحام نحو 3583 مستوطناً اقتحموا المسجد.

بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.

28 عملية هدم للمنازل في شهر فبراير

كما شهد شهر فبراير 28 عملية هدم لمنازل؛ تم هدم معظمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

إضافة لإقرار سلطات الاحتلال مشاريع استيطانية هدفت إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

فيما اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات، بحماية مشددة من قوات الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في باحاته.

وأنها اعتدت على المصلين عند باب الأسباط، ومنعتهم من الدخول للصلاة في الأقصى.

مخاطر استمرار اعتداءات الاحتلال

من جهتها، حذرت محافظة القدس من مخاطر استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال فرض الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة.

الأردن تدين الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى

فيما أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

بما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.