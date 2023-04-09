مواطن يشتكي من عدم حصوله على الدعم الكامل.. و”سكني” يكشف البدائل

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى مواطن من عدم حصوله على الدعم الكامل من البنوك وتصر على أن يكون الدعم شهريا فقط.

وقال المواطن: “البنوك ترفض إعطاء المواطن الدعم كامل بل تجبره أن يكون دعم شهري مع رفع الفائدة”.

وردا على ذلك، قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج : يقدم برنامج سكني مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب لك سواء كان دعم مالي يقدم بشكل شهري أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف او 150 ألف ريال ويحدد حسب صافي الدخل.

العناية بالمستفيدين

في سياق متصل، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن المديونية وإمكانية نقلها من بنك لآخر.

وقال المستفيد: “أنا أستلم دعم سكني.. هل إذا رغبت بشراء مديونية البنك لصالح بنك آخر يستمر الدعم السكني أم يطبق على مصفوفة الدعم الجديدة؟”.

وأضاف الحساب: “تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة”.

كما تابع: “سيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية”.

ماذا تعرف عن برنامج سكني؟

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل

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