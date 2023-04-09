خلال شهر رمضان.. مسارح بلجيكا “تحذر” المسلمين من “العري”

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ذكرت صحيفة “تايمز”، أن نحو 20 مسرحًا في العاصمة البلجيكية بروكسل بدأت في استخدام ملصقات تحذر رواد المسرح المسلمين من العري أو الجنس أو العنف في العروض.

وتحث الملصقات المسلمين في الوقت ذاته على حضور الفعاليات الثقافية خلال شهر رمضان، بحسب الصحيفة.

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الرقابة الذاتية

لكن الخطوة أثارت انتقادات من القوميين الفلمنكيين مما دعوه بـ “الرقابة الذاتية”، حيث انتقد وزير الثقافة في البرلمان الفلمنكي جان جامبون الملصقات، وما وصفه بوصاية المسلمين البلجيكيين على دور العرض المسرحية.

وكتب جامبون وهو شخصية بارزة في التحالف الفلمنكي الجديد، رسالة إلى المراكز الثقافية في بروكسل، قال فيها: “مثل هذا التدخل الديني في الممارسة الثقافية والفنية يبدو لي مشكلة كبيرة”.

وتابع: “الأمر يتعلق بتحذيرات للجمهور، لكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى شكل من أشكال الرقابة الذاتية، كما أنه ينطوي على قدبر من الرقابة الأبوية على الفعاليات الثقافية”.

وأضاف إن سياسة حسن النية، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في المجتمع وهي “تتعارض مع طموح هذه الحكومة الفلمنكية لمكافحة الفصل العنصري”.

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حملة مماثلة في فرنسا

في المقابل، أنكرت باربرا فان ليندت، المشرفة بمسرح كايثيتر ورائدة المبادرة التي استندت إلى حملة مماثلة لها في فرنسا، أن تكون مبادرتها تحمي أي أجندة أو نزعة رقابة.

وقالت: “إنها ليست إلا تنبيهات، غرضها الوحيد الحيلولة دون تعرض الناس لتجربة لا تسعدهم”، إذا التحقوا بالعروض ووجدوا فيها ما يسوءهم.

وأوضحت: “هذه التصنيفات تستخدم في أوروبا منذ مدة، لكنها لا تهدف تحت أي ظرف من الظروف إلى الحدِّ من حرية الفن والإبداع”.