عصر اليوم.. شاهد كثافة بردية رهبا شرق ينبع النخل بالمدينة

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نتيجة الأمطار والسيول والطقس البارد تكونت عصر اليوم، برديات كثيفة على محافظة ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت ينبع النخيل لبرديات كثيفة مع تساقط أمطار غزيرة غلى مهد الذهب بالمدنية، منذ صباح اليوم.

أمطار غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة.

🔴 فيديو

بردية رهبا شرق #ينبع_النخل

الأحد ١٨ رمضان ١٤٤٤هـ

9 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/fVePEgaS5S — طقس (@tqqs) April 9, 2023

وحذر أنه بداية من منتصف ليلة الاثنين 19 رمضان قد تغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.

امطار غزيرة على السرحية الان

غرب #مهد_الذهب س ٣.٠٠ م الاحد ١٨ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة بن زويد برق مهدالذهب pic.twitter.com/Cjx52BK7Kb — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 9, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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