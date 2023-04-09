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عصر اليوم.. شاهد كثافة بردية رهبا شرق ينبع النخل بالمدينة
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عصر اليوم.. شاهد كثافة بردية رهبا شرق ينبع النخل بالمدينة

عصر اليوم.. شاهد كثافة بردية رهبا شرق ينبع النخل بالمدينة

عصر اليوم.. شاهد كثافة بردية رهبا شرق ينبع النخل بالمدينة
٠٥:٢٢:٤٩ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة الأمطار والسيول والطقس البارد تكونت عصر اليوم، برديات كثيفة على محافظة ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت ينبع النخيل لبرديات كثيفة مع تساقط أمطار غزيرة غلى مهد الذهب بالمدنية، منذ صباح اليوم.

أمطار غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة.

وحذر أنه بداية من منتصف ليلة الاثنين 19 رمضان قد تغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم،  توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار الأمطار والسيول الطقس المدينة المنورة بردية قوية حبات البرد ينبع النخيل

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