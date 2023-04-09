تفاصيل زراعة أول قلب صناعي كامل لمواطن بالرياض

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أعلن مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل (Syncardia).

وأجريت العملية لمريض يبلغ من العمر ۲۸ عامًا، عسكري بالحرس الوطني، كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة.

إذ لم تسمح حالته الصحية باستعمال مضخة دعم مساعدة (BERLIN HEART OR HEART MATE).

وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة تمنع من استعمال هذه الحلول.

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أسبوعان من النقاشات

وقال الدكتور مؤيد الزئبق، رئيس مركز الملك عبدالعزيز لأمراض القلب لفضائية “الإخبارية”، إنه بعد أسبوعين من النقاشات تم التوصل لاتغاق حول إجراء العملية للمريض.

وأضاف: “هناك لجان من عدة اختصاصات تجتمع أسبوعيًا لمناقشة الحالات، وخصوصًا زراعة القلب”.

وأوضح أن هناك أنواعًا من برنامج زراعة القلب، هي:

-المصخات الداعمة لعضلة القلب

-مصخات مؤقتة لعدة أيام

القلب الصناعي (Syncardia)

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القلب الصناعي يستخدم لفترة مؤقتة

وأوضح أن هذه الحالات أقل بكثير من المضخات الداعمة التي يتم استخدامها في البرامج المتقدمة وأجريت 30 عملية منها.

وأشار إلى أن القلب الصناعي يحل محل القلب ويوضع لفترة مؤقتة، وليس لمدة طويلة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء زراعة القلب للمريض خلال عدة أشهر حين تتحسن حالته ويتحمل عملية الزراعة، على أن تكون نسبة النجاح عالية.

يذكر أن المريض حاليًا في حالة مستقرة، ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.