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ما المقصود بمدى الرؤية البصرية في الطقس ؟ “المسند” يُجيب

ما المقصود بمدى الرؤية البصرية في الطقس ؟ “المسند” يُجيب

ما المقصود بمدى الرؤية البصرية في الطقس ؟ “المسند” يُجيب
٠٥:٢٢:٤٥ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أن مدى الرؤية البصرية في الطقس يُقصد بها مدى المسافة التي تستطيع من خلالها رؤية جرم معين كجبل أو برج ونحوه.

تصنيف مدى الرؤية البصرية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يمكن تصنيف مدى الرؤية البصرية في الطقس، كما يلي:

1- أكثر من 40 كم رؤية ممتازة.

2- من 20 – 40 رؤية جيدة جدًا.

3- من 10 – 20 رؤية جيدة.

4- من 4- 10 كم رؤية متوسطة.

5- من 1- 4 كم رؤية ضعيفة.

6- أقل من 1 كم رؤية سيئة.

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وتساءل أستاذ المناخ عن أيهما أنفع المطر في أول الموسم أو في آخره، مبينًا أن الجواب يكمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ” مثل أمتي مثل المطر.. لا يدرى الخير في أوله أو آخره”.

موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو

وأضاف أنه في هذه الأيام تبدأ طيور الخواضير والدخل بالعودة للجزيرة العربية، فإن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو.

وأكد أن ذلك في معظم  مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي فله نظام مختلف.

وأشار إلى أنه في وسط المملكة يبلغ طول الليل حوالي 11:31 ساعة بينما طول النهار حوالي 12:29 ساعة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الطقس المسند مدى الرؤية البصرية موسم الأمطار

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