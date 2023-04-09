الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد”: أمطار على معظم مناطق المملكة في العشر الأواخر من رمضان
عاجل.. إعلان نتائج القبول على هذه الوظيفة المهمة
في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بالرياض
تفاصيل تدشين آلية أول مسجد ذكي بمكة المكرمة
تنفيذ أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي
تحذير عاجل من أمن الطرق: السير في هذه الأوقات بمكة والمدينة قد يعرضك للحوادث

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“الأرصاد”: أمطار على معظم مناطق المملكة في العشر الأواخر من رمضان

“الأرصاد”: أمطار على معظم مناطق المملكة في العشر الأواخر من رمضان

“الأرصاد”: أمطار على معظم مناطق المملكة في العشر الأواخر من رمضان
٠٥:٠٣:٤٦ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف في مداخلة بقناة  “الإخبارية: هناك انخفاض في الرياح النشطة المثيرة للأتربة وسمة هطول الأمطار هي الأعلى في هذا الفصل.

في سياق متصل ، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم.

وقال إنها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، وينبع، والعلا، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، والحناكية، والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنئ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

اقرأ أيضا:

تنبيهات عاجلة لـ”الأرصاد”: أمطار على مكة والمدينة ورياح وأتربة بـ نجران وبيشة

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد السعودية المملكة هطول أمطار

مواد ذات صلة

المزيد
«شرطة الشرقية»: 4 مسلحين من مثيري الشغب وراء إشعال حافلة القطيف (فيديو)

«شرطة الشرقية»: 4 مسلحين من مثيري الشغب وراء إشعال حافلة القطيف (فيديو)

٠٨:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٥ يناير ٢٠١٦
الخدمة المدنية تدعو 5 آلاف مرشحة على الوظائف التعليمية لمراجعة بوابة «تكامل»

الخدمة المدنية تدعو 5 آلاف مرشحة على الوظائف التعليمية لمراجعة بوابة «تكامل»

٠٢:٥٥ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
منها السجن 15 سنة.. 4 عقوبات عند مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود

منها السجن 15 سنة.. 4 عقوبات عند مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود

١٠:٢٧ ص، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
احتراق حاملة الطائرات الروسية في ميناء «مورمانسك» (فيديو)

احتراق حاملة الطائرات الروسية في ميناء «مورمانسك» (فيديو)

٠٦:٢٨ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *