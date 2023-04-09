“الأرصاد”: أمطار على معظم مناطق المملكة في العشر الأواخر من رمضان

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قال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية: هناك انخفاض في الرياح النشطة المثيرة للأتربة وسمة هطول الأمطار هي الأعلى في هذا الفصل.

في سياق متصل ، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم.

وقال إنها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، وينبع، والعلا، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، والحناكية، والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنئ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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