في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بالرياض

تواصل – واس:

ترعى الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة 1-3 مايو 2023م،

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.

وستشارك “الهيئة” بالمعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل:

1 – رخصة فال.

2 – نظام الوساطة العقارية.

3 – السجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.

أهم المنصات والبرامج المشاركة

كما ستستعرض خلال مشاركتها المنصات والبرامج التي تُشرف عليه:

1 – المعهد العقاري.

2 – برنامج مُلاك.

3 – مركز التحكيم العقاري.

4 – إيجار، وغيرها من الخدمات.

5 – برنامج فرز الوحدات العقارية.

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات من خلال:

1 – عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين.

2 – توفير الفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات.

وذلك بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر والزوار بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.

وتأتي مشاركة “الهيئة” في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار.

وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته.

لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته،ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية القطاع العقاري.