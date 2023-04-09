الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بالرياض
تفاصيل تدشين آلية أول مسجد ذكي بمكة المكرمة
تنفيذ أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي
تحذير عاجل من أمن الطرق: السير في هذه الأوقات بمكة والمدينة قد يعرضك للحوادث
“ناسا”: ثقب أسود “ضخم” يتجول بسرعة هائلة في الكون
القبض على مقيم لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في القنفذة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بالرياض

في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بالرياض

في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بالرياض
٠٥:٠٠:٣٨ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

ترعى الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة 1-3 مايو 2023م،

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.

وستشارك “الهيئة” بالمعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل:

1 – رخصة فال.

2 – نظام الوساطة العقارية.

3 – السجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.

أهم المنصات والبرامج المشاركة

كما ستستعرض خلال مشاركتها المنصات والبرامج التي تُشرف عليه:

1 – المعهد العقاري.

2 – برنامج مُلاك.

3 – مركز التحكيم العقاري.

4 – إيجار، وغيرها من الخدمات.

5 – برنامج فرز الوحدات العقارية.

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات من خلال:

1 – عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين.

2 – توفير الفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات.

وذلك بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر والزوار بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.

وتأتي مشاركة “الهيئة” في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار.

وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته.

لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته،ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية القطاع العقاري.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض القطاع العقاري النسخة الثانية الهيئة العامة للعقار سكني معرض مسكن العقاري

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تحذر: نسبة سرطان الثدي في المملكة وصلت 31%

«الصحة» تحذر: نسبة سرطان الثدي في المملكة وصلت 31%

٠١:٤٢ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

١٢:٤٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢
«الخارجية»: إيران تُماطل وترفض التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة بطهران

«الخارجية»: إيران تُماطل وترفض التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة بطهران

٠١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧
لهذا السبب.. اليابان تدرس بناء هذا النوع من المفاعلات النووية

لهذا السبب.. اليابان تدرس بناء هذا النوع من المفاعلات النووية

٠٢:٢٤ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *