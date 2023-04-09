تفاصيل تدشين آلية أول مسجد ذكي بمكة المكرمة

تواصل – واس:

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة وبرنامج “تراسل” للتعاملات الإلكترونية ومشروع المسجد الذكي.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التقنية في خدمات الوزارة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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المسجد الأول من نوعه

وأكد وزير الشؤون الإسلامية، أنه تم تدشين آلية للمسجد الذكي بمكة المكرمة.

وقال إن المسجد هو الأول من نوعه الذي يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها وكل مايخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية.

وأشار إلى أن المسجد الذي افتتحه هو أول مسجد تجريبي بالمملكة وسيكون النواة لما هو أكثر بإذن الله.

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تدشين البوابة الرقمية

وأوضح أن تدشين البوابة الرقمية التي تربط فرع مكة المكرمة بالوزارة والفرع بمحافظاته والمراكز التابعة له وبرنامج تراسل تخدم الوزارة في تيسير أعمالها وتخدم المواطن في تحقيق احتياجاته وتخدم رسالة الوزارة في أن تصل بيسر وسهولة لجميع المستفيدين.

وتهدف البوابة إلى أتمتة أعمال فرع الوزارة باستلام ومتابعة خدمات الإدارات والطلبات الواردة إلكترونيًا؛ لزيادة كفاءة العمل وفعاليته وسرعة الإنجاز لدعم التحول الرقمي وبجهود ذاتية من موظفي تقنية المعلومات حيث عالجت 3000 طلب في إطلاقها التجريبي.

ويسهم المشروع في توفير أكثر من 50 في المائة من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد من خلال شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل.

كما يتيح إمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والابلاغ عنه آليًا بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكيًا بشبكة المسجد.