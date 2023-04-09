عاجل.. إعلان نتائج القبول على هذه الوظيفة المهمة

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أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت عن نتائج (القبول المبدئي) على رتبة (جندي) (رجال) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف).

وفيما يلي التفاصيل :

التعليمات:

الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) مع إحضار المستندات التالية:

1- احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (ابشر ـ التوظيف).

2- احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

3- احضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

4- احضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.

5- إحضار صورة من نتيجة إختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.

6- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

7- إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه.

8- عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم و رقم الطلب خلف الصورة.

9- احضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

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تنبيه مهم:

1- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

2- قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم إستبعاد كل من يوجد لديه إختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

3- تعتذر لجنة القبول عن إستكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الإلتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

للاستعلام (سوف يتم إضافة خانة الاستعلام قريبًاً:

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