تنفيذ أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

تواصل – واس:

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر مارس.

185,688 عملية فحص في أنشطة النقل البري

ونتج عن الحملات 185,688 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 182,589 عملية فحص لمركبات النقل، و579 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

2,015 عملية فحص لأنشطة النقل البحري

فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 2,520 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 2,015 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و5 زيارات ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 33,973 مخالفةً محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي 7,729 مخالفةً، بينما سجلت الفرق 46 مخالفةً في أنشطة النقل البحري، و18 ملاحظةً على محطات النقل السككي.

وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مارس 88% بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، و100% لأنشطة النقل السككي.

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.

وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة – “منشآت”، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – “أفراد”.

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مارس، حيث بلغت 10,509 مخالفات.

تليها منطقة الرياض بـ 8,705 مخالفات، ثم منطقة الشرقية لتسجل 6,881 مخالفةً، فيما سجلت المدينة المنورة 2,334 مخالفةً.