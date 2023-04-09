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تحذير عاجل من أمن الطرق: السير في هذه الأوقات بمكة والمدينة قد يعرضك للحوادث

تحذير عاجل من أمن الطرق: السير في هذه الأوقات بمكة والمدينة قد يعرضك للحوادث

تحذير عاجل من أمن الطرق: السير في هذه الأوقات بمكة والمدينة قد يعرضك للحوادث
٠٤:٢١:٤١ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة الأمن الطرق تنبهًا هامًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن التنبيه يشمل محافظت منطقة مكة وهي؛ “أضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأضافت أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

تنبه هام لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة

كما نوهت لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة محافظة “ينبع” بأن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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انحسار الحالة الممطرة  على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني انحسار الأمطار على مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان و أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم.

أمطار غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة.

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وحذر أنه بداية من منتصف ليلة الاثنين 19 رمضان قد تغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم،  توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة أمن الطرق المدينة المنورة تحذير عاجل حالة الطقس مكة المكرمة ينبع

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