“ناسا”: ثقب أسود “ضخم” يتجول بسرعة هائلة في الكون

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن اكتشاف ثقب أسود ضخم يتدفق عبر الفضاء على بعد 200 ألف سنة ضوئية من الأرض وتشكل مخلفاته سلسلة من النجوم.

ويتدفّق هذا الثقب الأسود الذي يبعد 7.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض، والذي تتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة، في الفضاء ويصطدم بسحب الغاز التي يصادفها أمامه.

وبفعل قوّة تحرّك الثقب، يتحوّل الغاز لاحقًا إلى سلسلة من النجوم، تمكّن تلسكوب “هابل” الفضائي التابع لـ “ناسا” من رصدها.

وقال العالم في جامعة ييل بيتر فان دوكوم، في بيان: “نعتقد أننا نرى نهوضًا خلف الثقب الأسود حيث يبرد الغاز ويمكن أن يشكّل نجومًا”.

وأضاف: “ما نراه هو مخلّفات. وعلى غرار الأثر الذي تتركه السفينة عندما تتحرّك، نرى هنا أثراً يخلّفه الثقب الأسود”.

ويعتقد الباحثون أنه يُحتمل أن تكون ارتفعت درجة حرارة الغاز بسبب اصطدام الثقب الأسود به، ثم يبرد بعد مرور الثقب، مما يؤدي إلى ظهور النجوم.

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وأشار فان دوكوم إلى أن “الغاز يطاله تأثير يفوق سرعة الصوت للثقب الأسود الذي يتحرك بسرعة قصوى”.

وحش سماوي

ويعتقد العلماء أن هذا الثقب الذي هو وحش سماوي، متأتٍ من مجموعة ضخمة تضم ثلاثة مجرات.

وبحسب نظريتهم، إن مجرّتين ربما اندمجتا قبل نحو 50 مليون سنة، مما تسبّب في دوران ثقبين أسودين هائلين حول بعضهما.

ويمكن لهذا لثقب الأسود في حال إذا كان في نظامنا الشمسي، أن يقطع رحلة تبلغ 237 ألفًا و674 ميلًا من الأرض إلى القمر في 14 دقيقة فقط.

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دراسة الثقب الأسود بشكل أكبر

وتُظهر صور هابل أن الثقب الأسود يقع في أحد طرفي عمود يمتد إلى مجرته الأم.

ويحتوي الطرف الخارجي من هذا العمود على “عقدة لامعة بشكل ملحوظ من الأكسجين المتأين”، والتي يشير الباحث إلى أنها ربما تكون نتيجة للحرارة الناتجة عن حركة الثقب الأسود.

ويأمل الفريق الآن في استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لدراسة الثقب الأسود بشكل أكبر وتأكيد هذا التفسير.