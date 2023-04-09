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عاجل.. أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز
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عاجل.. أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز

عاجل.. أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز

عاجل.. أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز
٠٣:٢٣:١٦ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صدر اليوم الأحد الأمر الملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز  آل سعود محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز.

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 362
التاريخ : 18 / 9 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
بعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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أمر ملكي أوامر ملكية الأمير فهد بن سعد الدرعية تعيين محافظ للدرعية

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