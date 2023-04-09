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“رمضانك مفتاح”.. 3 نصائح ذهبية عن أهمية الصحة النفسية في رمضان
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“رمضانك مفتاح”.. 3 نصائح ذهبية عن أهمية الصحة النفسية في رمضان

“رمضانك مفتاح”.. 3 نصائح ذهبية عن أهمية الصحة النفسية في رمضان

“رمضانك مفتاح”.. 3 نصائح ذهبية عن أهمية الصحة النفسية في رمضان
٠٣:٢٧:٢٧ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت “الصحة” اليوم الأحد، حملة توعوية تحت شعار “رمضانك مفتاح”، بهدف توعية الصائمين بأهمية الصحة النفسية خلال شهر رمضان.

3 نصائح ذهبية عن أهمية الصحة النفسية

ونشرت “الصحة “عبر منصاتها الإعلامية “إنفوجرافيك”، رسالة رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع، نصها:تستطيع أن تحافظ على سلامتك عندما:

1 – تمارس نشاطاً رياضياً كالمشي.

2 – تعطي الآخرين وتساعدهم كالتبرع بالدم.

3 – تتواصل مع الآخرين كزيارة الأصدقاء وصلة الرحم.

يأتي هذا تزامنا مع تذكير وزارة الصحة أفراد المجتمع بمبادرة “اعرف أرقامك”، والتي تسھم في مساعدة الكثير للحصول على نمط حياة صحي.

وذلك من أجل توعية المجتمع بأھمية معرفة ومتابعة مؤشراتھم الحيوية إدخالھا ومتابعتھا عبر تطبيق صحتي، وهي تشمل:

1 – معدل الضغط.

2 – قياس السكري.

3 – رقم كتلة الجسم

4 – قياس محيط الخصر.

“الصحة للجميع” شعار يوم الصحة العالمي

في الوقت نفسه، يحل يوم الصحة العالمي في شهر  أبريل من كل عام؛ وذلك تزامنًا مع إنشاء منظمة الصحة العالمية في عام 1948م؛ بهدف:

1 – الاهتمام بالصحة البيئية.

2 – توضيح أهمية الاقتصاد الصحي.

3 – دعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة.

4 – تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية.

5 – تسليط الضوء على ناحية أولوية تهتم بها منظمة الصحة العالمية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية مواصلةً للجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتّباع السلوكيات السليمة.

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رمضان رمضانك مفتاح نصائح ذهبية وزارة الصحة يوم الصحة العالمي

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