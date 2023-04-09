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عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل

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عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل
٠٣:٠٤:٥٣ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” تفاصيل جديدة عن حالة “العقار المرهون” عند التسجيل وإرفاق مستندات بيانات العقار في موقع البرنامج.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المواطنين يقول: “اشتريت بيت ومرهون مدة ٢٠ سنة للبنك، سؤالي هل أضيفه في حساب المواطن وهو مرهون؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال كان العقار مرهونًا لا يتم الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن”.

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حالة السكن هل تؤثر على حساب المواطن؟

وفي إفادة سابقة، قال “حساب المواطن”، إن حالة السكن لاثؤثر على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، يقول: “هل ارتفاع ايجار الشقة يزيد من الدعم؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين”في حسابه عبر موقع “تويتر” بأن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

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الدفعة 65

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم شهر أبريل من المقرر أن يكون بداية من يوم الإثنين العاشر من أبريل 2023م، وهو ما يوافق 19 من رمضان 1444هـ.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.
https://twitter.com/Citizen_care/status/1645024085393408000?s=20

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