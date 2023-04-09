وأمطار غزيرة.. مشاهد جوية للسيول شمال شرق جدة

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تساقطت منذ صباح اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية مع حالة من الطقس المتقلب.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرى شعيب أبوحليفاء شرق خليص شمال شرق جدة نتيجة الأمطار الغزيرة.

انحسار الحالة الممطرة السادسة عشر

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني انحسار الأمطار على مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان و أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم.

أمطار غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة.

وحذر أنه بداية من منتصف ليلة الاثنين 19 رمضان قد تغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة.

تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.

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