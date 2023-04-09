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عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف

عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف

عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف
٠٢:٤٤:٢٢ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وحسب صحيفة “القبس”، فقد استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

مرزوق الغانم يطالب أمير الكويت بالتدخل الفوري

يأتي هذا في وقت طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمير البلاد ولي عهده بالتدخل الفوري لوقف العبث والتسويف والتعطيل الذي يمارسه رئيس الوزراء.

شلل تام في كل مناحي الكويت

وأكد أن الوضع السئ الذي تعيشه البلد والشلل التام في كل مناحي الكويت لا يخفى على أحد،مشددا على ضرورة الرجوع إلى الثوابت الدستورية.

وشدد الغانم أن المجلس لن يسمح بتكرار إبطال مجلس الأمة، مؤكدًا أن وجود رئيس الوزراء أصبح الآن خطر على البلد.

 

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الكويت تشكيل الحكومة الكويتية مرزوق الغانم مرسوم أميري

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