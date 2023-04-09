ماذا تعرف عن منصة “أيتامنا” التي انطلقت أخيرًا بالمملكة؟

تواصل – فريق التحرير:

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتزامن مع يوم اليتيم العربي في مدينة الرياض، منصة “أيتامنا”.

وقال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، إن منصة “أيتامنا” ستدعم القطاع غير الربحي ليقوم بمهامه المنوطة به.

وستسهم في تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات في المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق قوله.

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ما الذي ستقدمه منصة أيتامنا؟

-تُعد المنصة تقنية تفاعلية، لتكون مصدرًا معرفيا ثريًا في مجال العمل مع الأيتام.

-ستوفر المعرفة والمعلومات اللازمة لمساعدة وتمكين جمعيات الأيتام بالمملكة وتفعيل بنيتها المؤسسية وأدوارها مع مستفيديها.

-كما ستقدم خدمات متعددة لجمعيات الأيتام والمتعاملين معها والعاملين فيها والأيتام والأرامل.

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المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام

تعد المنصة واحدة من خدمات المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، وهو مجلس اعتباري تأسس عام 1438هـ – كلجنة تنسيقية بين جمعيات الأيتام في المملكة.

ثم صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنميــة الاجتماعيــــة رقم (203520/15) وتــــاريخ: 22/ 6/ 1441 هـ، بتأسيس المجلس، ويرأس مجلس إدارته -في دورته الأولى- الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وهو مجلس فرعي تخصصي تحت إشراف مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

ويرتكز دور المجلس على تعزيز التنسيق والتكامل بين جمعيات الأيتام بالمملكة والبالغ عددها -حتى الآن- (50) جمعية في مختلف مناطق المملكة.

وساهم المجلس منذ تأسيسه في دعم رحلة التحول في المملكة، وأطلق عددًا من المبادرات والبرامج النوعية لتمكين وتطوير جمعيات الأيتام المحلية سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

خدمات منصة أيتامنا

تعنى المنصة بتقديم العديد من الخدمات، ومنها:

إعداد الدراسات حول جمعيات الأيتام

تنظيم الدورات التدريبية في هذا الميدان

إطلاق المبادرات الخاصة بالأيتام

دليل الجمعيات

وتضم المنصة، دليلاً إرشاديًا بأسماء وعناوين الجمعيات النشطة في مجال رعاية الأيتام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.