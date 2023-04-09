تحذير من “التجارة”: 2000 سيارة من هذا النوع تسبب حوادث على الطرق

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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2106 سيارات من طراز مرسيدس بسبب خلل يزيد خطر الحوادث.

وقالت الوزارة؛ عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 2106 مركبات مرسيدس (G-CLASS)- سنة الموديل من 2018-2022.

أسلاك المحور الأمامي

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لوجود خلل في تثبيت ضفيرة أسلاك المحور الأمامي قد تؤدي إلى توقف عمل نظام مانع انغلاق الفرامل ونظام الثبات الإلكتروني، ما يزيد من خطر وقوع حادث.

في وقت سابق، استدعت الوزارة 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة وكميات متباينة، مثل جاكوار البريطانية الصنع، وكيا الكورية الجنوبية، ونيسان اليابانية وفوكس واجن الألمانية الفاخرة.

وجاء استدعاء 2.091 مركبة من نيسان «Sunny / Kicks» 2022، كأكبر عدد مركبات تم استدعاؤها خلال نوفمبر 2022 من بين جميع السيارات المستدعاة، والتي تراوحت سنوات صنعها بين 2009 و2022.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد السيارات المستدعاة حوالي 214 سيارة يوميًا، مثلت السيارات من نوع نيسان حوالي 32.5% منها، ومن نوع كيا 27.4%، وفوكس واجن 24.7% وجاكوار 21.3%

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