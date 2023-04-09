المزايا والشروط.. مؤسسة مسك تطرح وظائف للبكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل الآتية:

التخصصات المطلوبة

1 – قانون.

2 – هندسة.

3 – لغة عربية.

4 – إدارة أعمال.

5 – علوم بيانات.

6 – تحليل بيانات.

7 – هندسة بيانات.

8 – نمذجة بيانات.

9 – التخصصات.

10 – علوم كمبيوتر.

11 – تصميم معارض.

12 – نظم معلومات إدارية.

13 – خطوات وإجراءات التوظيف.

14 – البحث في الوظائف الشاغرة.

طريقة التقديم

وأوضحت مؤسسة مسك أن التقديم على الوظائف المطروحة يكون بزيارة الموقع والدخول عبر هذا الرابط: ( اضغط هنا ).

وبينت أنه يمكن البحث في الوظائف المعلنة عبر صفحة التوظيف وتقديم الطلب وبما يتناسب مع المؤهلات والخبرات، من خلال:

1 – تحديد المرشحين المناسبين

يقوم فريق استقطاب الكفاءات بمراجعة ملفات المتقدمين للتوظيف لتقييم درجة مواءمة خبرات ومهارات المرشح للتوظيف مع متطلبات الوظيفة.

2 – المقابلة الهاتفية

في حال تناسب مؤهلاتك ومهاراتك مع الوظيفة المعلنة سيقوم أحد أعضاء فريق عمل استقطاب الكفاءات بالتواصل معك لإجراء المقابلة المبدئية عبر الهاتف.

3 – المقابلة الشخصية

عند اجتيازك للمقابلة الهاتفية المبدئية فسيتم ترشيحك لإجراء مقابلة شخصية مع الإدارة المعنية.

4 – اختبارات التوظيف

تحتاج بعض الوظائف لإجراء المرشح لبعض الاختبارات المعرفية أو الشخصية أو المهنية.

5 – العرض الوظيفي

في حال اختيار الشخص للتعيين فسيتم تقديم له عرض وظيفي وفقًا للميزات التنافسية التي تقدمها المؤسسة لموظفيها.