المزايا والشروط.. مؤسسة مسك تطرح وظائف للبكالوريوس فأعلى بالرياض
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل الآتية:
التخصصات المطلوبة
1 – قانون.
2 – هندسة.
3 – لغة عربية.
4 – إدارة أعمال.
5 – علوم بيانات.
6 – تحليل بيانات.
7 – هندسة بيانات.
8 – نمذجة بيانات.
9 – التخصصات.
10 – علوم كمبيوتر.
11 – تصميم معارض.
12 – نظم معلومات إدارية.
13 – خطوات وإجراءات التوظيف.
14 – البحث في الوظائف الشاغرة.
طريقة التقديم
وأوضحت مؤسسة مسك أن التقديم على الوظائف المطروحة يكون بزيارة الموقع والدخول عبر هذا الرابط: ( اضغط هنا ).
وبينت أنه يمكن البحث في الوظائف المعلنة عبر صفحة التوظيف وتقديم الطلب وبما يتناسب مع المؤهلات والخبرات، من خلال:
1 – تحديد المرشحين المناسبين
يقوم فريق استقطاب الكفاءات بمراجعة ملفات المتقدمين للتوظيف لتقييم درجة مواءمة خبرات ومهارات المرشح للتوظيف مع متطلبات الوظيفة.
2 – المقابلة الهاتفية
في حال تناسب مؤهلاتك ومهاراتك مع الوظيفة المعلنة سيقوم أحد أعضاء فريق عمل استقطاب الكفاءات بالتواصل معك لإجراء المقابلة المبدئية عبر الهاتف.
3 – المقابلة الشخصية
عند اجتيازك للمقابلة الهاتفية المبدئية فسيتم ترشيحك لإجراء مقابلة شخصية مع الإدارة المعنية.
4 – اختبارات التوظيف
تحتاج بعض الوظائف لإجراء المرشح لبعض الاختبارات المعرفية أو الشخصية أو المهنية.
5 – العرض الوظيفي
في حال اختيار الشخص للتعيين فسيتم تقديم له عرض وظيفي وفقًا للميزات التنافسية التي تقدمها المؤسسة لموظفيها.