“الموارد البشرية” تدشن منصة “أيتامنا” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتزامن مع يوم اليتيم العربي في مدينة الرياض، منصة “أيتامنا”.

وتُعد المنصة تقنية تفاعلية، لتكون مصدرًا معرفيًا ثريًا في مجال العمل مع الأيتام.

وستوفر المعرفة والمعلومات اللازمة لمساعدة وتمكين جمعيات الأيتام بالمملكة وتفعيل بنيتها المؤسسية وأدوارها مع مستفيديها.

كما ستقدم خدمات متعددة لتعزيز مشاركة المجتمع في التوعية والتمكين.

وقال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، إن منصة “أيتامنا” ستدعم القطاع غير الربحي ليقوم بمهامه المنوطة به، وستسهم في تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات في المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، أشاد وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي بالجهود والشراكات التكاملية بين الوزارة وكافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي توجت بتوفير الممكنات لأبنائنا الأيتام في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان، وبرامج الدمج الاجتماعي والتدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال.

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