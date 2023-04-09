6 مكملات تساعدك في الحصول على “نوم عميق”

تواصل – فريق التحرير:

يعاني بعض الناس من صعوبة في النوم، مما يعرض صحتهم ورفاهيتهم للخطر.

وتتعدد الأسباب التي تجعل من النوم أمرًا مستحيلًا في بعض الأحيان، من التوتر والقلق إلى المرض.

مع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في الحصول على قسط من النوم.

ووفقًا لأخصائية التغذية، كاتارينا سيبينوفا، فإن “ما نأكله ونشربه يمكن أن يكون له تأثير عميق على نوعية ومدة نومنا”.

وأضافت لصحيفة “إكسبريس”: “العناصر الغذائية والفيتامينات التي نحصل عليها من الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية يمكن أن تحدد بشكل كبير كيف ننام في الليل”.

اقرأ أيضًا:

دراسة: النوم لـ 9 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وكشفت أخصائية التغذية عن ستة مكملات يمكن أن تساعد على النوم العميق:

الزنك

الزنك هو أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لدعم المناعة الصحية وكذلك في تنظيم دورة النوم، ودعم أنماط النوم العميق.

المغنيسيوم

غالبًا ما يُطلق على هذا المعدن اسم” مرخي الطبيعة”، أو” المعدن القوي “نظرًا لفوائده على العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم، بما فيها الحصول على النوم المريح.

تناول المغنيسيوم يريح الجسم والعقل لتعزيز النوم بشكل أفضل وأقل تقطعًا.

5-هيدروكسي تريبتوفان

هناك أيضًا 5-هيدروكسي تريبتوفان، وهو مكون نشط يمكن العثور عليه في بذور نبات سيمبليسيفوليا جريفونيا.

وهو يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين بشكل طبيعي، وهرمون السعادة، وكذلك الميلاتونين، هرمون النوم، وبالتالي يدعم النوم الجيد.

الفطر الريشي

يمكن تناول الفطر الريشي طازجًا، ويتم تناوله بشكل أكثر شيوعًا كمكمل غذائي في شكل مسحوق.

وقالت أخصائية التغذية: “لقد اكتسب الفطر الفاخر الكثير من الشعبية في السنوات الأخيرة بسبب فوائده الصحية العديدة، والتي تشمل بعضها المساعدة على تهدئة العقل وتخفيف التوتر المجهد والذي بدوره يساعد على تحسين النوم”.

شزندرة

هي نوع نباتي يتبع جنس الشزندرة، قالت سيبينوفا: “تم استخدام هذا التوت غير العادي في الطب الصيني التقليدي لخصائصه التكيفية، مما يساعدنا على بناء مقاومة أفضل للتوتر وتعزيز الهدوء في الجسم”.

ويمكن شراءه من متاجر الأطعمة الصحية في شكل مسحوق أو أقراص.

فيتامين ب 6

فيتامين ب 6 هو أحد فيتامينات ب الرئيسة التي تدعم الأداء الصحي للجهاز العصبي وتعزز نمط النوم الصحي من خلال زيادة إنتاج هرمون النوم.

كما أوصت أخصائية التغذية بأطعمة ومشروبات معينة لتعزيز النوم بشكل أفضل.

الكرز الحامض – كرز مونتمورنسي

هذه الفاكهة الحمراء الصغيرة الجميلة ليست مليئة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة فحسب، بل تساعد أجسامنا أيضًا على إنتاج هرمون النوم بشكل طبيعي، الميلاتونين، مما يساعدنا على النوم بشكل أسرع والبقاء في نوم أعمق.

اقرأ أيضًا:

تُسبب أمراضًا مميتة.. أبرز الطرق للتغلب على معضلة قلة النوم