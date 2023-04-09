حريق ضخم في هامبورج الألمانية وتحرك 120 فريق إطفاء

تواصل – وكالات:

أعلنت شرطة مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق ضخم في مخزن مع احتمالات تسرب مواد كيميائية.

احتمالات تسرب مواد كيميائية

وأوضحت أن الحريق اندلع في مخزن مع احتمالات تسرب مواد كيميائية، مؤكدة أنه تم إجلاء 140 شخصًا من المنطقة المحيطة بالحريق.

سحابة دخان تتجه لمركز المدينة

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنّ سحابة دخان بسبب حريق مخزن به مواد كيميائية تتجه لمركز المدينة.

مواد سامة في الهواء بسبب الحريق

وحذرت السلطات من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بسبب الحريق الذي شب اليوم في منشأة تخزين مواد كيميائية.

وأكدت حسب “العربية”، أن الحريق امتد لعدد من منشآت التخزين وذلك بعد تسرب مادة كبريت الهيدروجين في دخان حريق هامبورج.

الدفع بـ 120 فريق إطفاء

ونوهت إلى أنه تم الدفع بما لا يقل عن 120 فريق إطفاء من أجل السيطرة على مكافحة الحريق.

انفجارات بمكان حريق هامبورج

وأفادت تقارير أولية بوقوع انفجارات بمكان حريق هامبورج، وأكدت سلطات الطوارئ أن حريق هامبورج خطر جدًا على السكان.

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