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هاشتاق “18 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا ليلة القدر”
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هاشتاق “18 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا ليلة القدر”

هاشتاق “18 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا ليلة القدر”

هاشتاق “18 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا ليلة القدر”
٠٢:٢٥:٠٠ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “18 رمضان”، الترند، في المملكة، صباح اليوم، مع يوم جديد من أيام الشهر الفضيل.

وقال مغرد: اللهم بلغنا ليلة القدر ولاتحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها، واجعل لنا دعوة لا تُرد وتوفيقًا في حياتنا، وافتح لنا أبواب رحمتك.

لا تُخيّب أملنا

وتابع آخر قائلاً: “اللهُم يا محسناً إلينا قبل أن نسأل، لا تخيب أملنا ونحن نسأل، ما مننت به علينا فتّمم، وما أنعمت به علينا فلا تسلب، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا”.

وأضاف مغرد قائلا: اللهم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم ألهمني ابتسامة لا تغيب، وصبراً لا ينفد، وروحاً بِك متعلقة، وحمداً لك لا ينقطِع.

وتابع: “نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب، فاستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب، وبشرَّنا بما يفرح القلوب”.

اعتق رقابنا من النار

وواصل مغرد ثالث قائلاً: “ما أسرع خُطاك يا رمضان تأتي على شوق وتمضي على عجل، اللهم أعتق رقابنا ورقابَ والدينا وجميع المسلمين منَ النار”.

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