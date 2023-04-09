مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى.. وبيان من الأردن

تواصل – واس:

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في باحاته، وأنها اعتدت على المصلين عند باب الأسباط، ومنعتهم من الدخول للصلاة في الأقصى.

مخاطر استمرار اعتداءات الاحتلال

من جهتها، حذرت محافظة القدس من مخاطر استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال فرض الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة.

الأردن تدين الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى

فيما أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية التصعيد في القدس.

وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومسؤولية التدهور الذي سيتفاقم إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلِّين.

وأعاد السفير المجالي، التأكيد على وجوب امتثال حكومة الصهاينة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي.

ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أي مساس بحرمة الأماكن المقدسة.

وشدد على وضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

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