ارتفاع مُفاجئ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 18 رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا مُفاجئًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة وجدة والقنفذة.

كما سجل 36 درجة في ينبع، و35 في جازان والأحساء والوجه، و34 في الدمام وسكاكا وشرورة وحفر الباطن ورفحاء والقريات والخرج.

وسجل 33 في تبوك وعرعر والدهناء والتنهات والصمان والعلا، و32 درجة في الرياض والمدينة المنورة ووادي الدواسر.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والباحة 13 درجة مئوية.

الطائف 14 درجة.

طريف وحائل 15 درجة مئوية.

القريات والمجمعة والداودمي ونجران وعرعر وبيشة 16 درجة.

هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

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