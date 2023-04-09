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هاشتاق “الانضباط المدرسي” يتصدر الترند .. ومغردون: “الأسرة لها دور كبير”

هاشتاق “الانضباط المدرسي” يتصدر الترند .. ومغردون: “الأسرة لها دور كبير”

هاشتاق “الانضباط المدرسي” يتصدر الترند .. ومغردون: “الأسرة لها دور كبير”
٠١:٢٣:٤١ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الانضباط المدرسي”، الترند، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم الأحد، مع انتظام سير العملية التعليمية في العديد من مدارس المملكة.

وأضاف مغرد: “الانضباط المدرسي رسالة المدرسة والبيت تتحقق بتعاونهما وتآلفها. بما ينعكس إيجابًا على شخصيات الأبناء واحترامهم للقيم الإنسانية التي يتربى عليها المجتمع السامي”.

وتابع مغرد ثان: “للأسرة دور كبير في غرس قيمة الانضباط المدرسي في نفوس الطلاب من خلال التحفيز والتشجيع، والاهتمام الدائم بحضور الطالب دليل على وعيكم وحرصكم”.

وقال ثالث: “دور الأسرة مهم في توعية الأبناء بأهمية الانضباط المدرسي، وتنظيم الوقت خلال شهر رمضان المبارك، مما يسهم في تحقيق قيمة الانضباط”.

المركز الوطني للأرصاد

في سياق آخر، أعلنت عدة إدارات تعليمية وجامعية، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد. وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة لهذا السبب

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