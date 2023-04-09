في 18 رمضان.. وفاة “سيف الله المسلول” الذي لم يُهزم في معركة

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في مثل هذا اليوم 18 رمضان من عام 21 هـ، توفي خالد بن الوليد الصحابي والقائد العسكري الذي لم يُهزم في معركة.

محطات في حياة سيف الله المسلول

هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بطل الحروب، وسيف الله المسلول وفارس الإسلام، الذي لم يأت قبله ولا بعده مثله.

ولد في مكة المكرمة، وتعلّم الفروسية والقتال حتى برع فيهما فكان قادرًا على القتال بسيفين في آنٍ واحدٍ.

وكان خالد -رضي الله عنه- يتحلّى بالعديد من الأخلاق الحسنة وعلى دراية تامة بالعسكرية وأحكام الجهاد والقتال.

عبقرية خالد العسكرية

ويعتبر خالد أشهر القادة العسكريين على مستوى العالم فيما يخص الخطط العسكرية

وخاض -رضي الله عنه- العديد من المعارك التي قد عُرف من خلالها ما يتمتع به من العبقرية والدهاء العسكري.

إنجازات خالد بن الوليد

تمكّن خالد بن الوليد من تحقيق العديد من الإنجازات العسكرية والتي كان منها فتح بلاد فارس، وبلاد الشام، والعراق.

وشهد 100 معركة، ثم أسلم روحه إلى بارئها وهو على فراشه.

أسقط إمبراطوريتي فارس والروم

استمرت الحرب بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية 700 عام خاضوا فيها أكثر من 1000 معركة.

حتى جاء خالد بن الوليد وقضى على الإمبراطوريتين في 4 سنوات فقط، انتصر على الفرس في 15 معركة حتى سقطت دولتهم وأنهى وجود الروم .

معركة ذات العيون

بلغ من إتقان الصحابة الرماة في معركة الأنبار مع الفرس، أن أمرهم خالد بن الوليد بتركيز الرماية على عيون الأعداء، فقلعوا ألف عين.

ولما رأى ذلك قائد الفرس أرسل يطلب الصلح والاستسلام ، فسميت المعركة ذات العيون وذلك سنة 12ﻫ.

وفاة قائد خاض 100 معركة

توفي خالد بن الوليد -رضي الله عنه- على فراشه في خلافة عمر بن الخطاب وعمره 55 سنة، ودُفن في مدينة حمص السورية.

تكسرت بيده 9 سيوف ولم يخسر أي حرب في تاريخه، وقاد 100 معركه ولم يهزم فيها.

وعندما حضرته الوفاة قال: “لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها وما في بدني موضع شبر إلّا وفيه ضربة، أو طعنة، أو رمية

وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء”.

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