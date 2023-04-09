هاشتاق “جدة الآن” يتصدر الترند.. ومغردون: “البسوا الكمامة ونظارات العيون”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “جده الآن”، الترند، في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات والتي جاء أكثرها بشأن حالة الطقس في المنطقة اليوم.

وقال مغرد: “اليوم الجو مغبر شوي في مناطق كثيرة من المملكة خاصة جدة، ننتبه على أحبائنا اللي عندهم ربو، ونحرص على لبس الكمام وحنا طالعين، ونلبس نظارة لحماية العيون”.

ومع الغيوم في السماء، فضل عدد من المغردين الدعاء بأدعية مؤثرة، من بينها ما يلي:

“اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني اسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار”.

وتداول عدد كبير من المغردين فيديوهات متنوعة لحالة الطقس التي شهدتها المدينة والأمطار التي انهمرت عليها أمس.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

تعليق الدراسة بسبب الأمطار

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

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الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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