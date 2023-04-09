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توضيح مهم.. هل يتوقف “حساب المواطن” عند استقلال أحد التابعين؟
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توضيح مهم.. هل يتوقف “حساب المواطن” عند استقلال أحد التابعين؟

توضيح مهم.. هل يتوقف “حساب المواطن” عند استقلال أحد التابعين؟

توضيح مهم.. هل يتوقف “حساب المواطن” عند استقلال أحد التابعين؟
١٢:٠٣:٢٦ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إنه عند استقلال أحد التابعين يتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع.

جاء ذلك في رده على سؤال لأحد المستفيدين حول ما إذا تم حذف التابع بسب استقلاليته؛ فكم المدة التي يتوقف فيها حساب المواطن عن رب الأسرة لكي يتم دراسة حالة الأهلية مره أخرى؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال تم حذف التابع سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع”.

وأضافت: “وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

– قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسة التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

– بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، وهل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلاً يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة، وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

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