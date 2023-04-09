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لماذا وصف الله شهر رمضان بأيام معدودات؟ “الخثلان” يُجيب

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لماذا وصف الله شهر رمضان بأيام معدودات؟ “الخثلان” يُجيب

لماذا وصف الله شهر رمضان بأيام معدودات؟ “الخثلان” يُجيب

لماذا وصف الله شهر رمضان بأيام معدودات؟ “الخثلان” يُجيب
١١:٤٧:٢٧ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، لماذا وصف الله شهر رمضان بـأيام معدودات؟

لهذا السبب وصف الله تعالى رمضان بأيام معدودات

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الله تعالى وصف أيام شهر رمضان بأيام معدودات من باب تخفيف الأمر، كأنه يقول قد فرض الصيام على عباده لكنه أيام فقط وليس السنة كلها.

الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر

وأضاف أن الله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.

لذلك خفف عنهم الصيام المفروض وجعلها 29 أو 30 يومًا في العام، وهذا من عظيم رحمة الله تعالى بعباده.

وأشار إلى أن الله سبحانه عندما أراد أن يفرض على عباده الصوم، أتي بهذا الأسلوب وبلاغته وما يحمله من تخفيف ومراعاة لأحوال الناس ومشاعرهم.

وأضاف: أن ذلك يعني أنهم ليسوا الوحيدين المعنيين بهذا الأمر، فقد كُتب الصيام على الأمم السابقة.

وبيّن عظيم رحمة الله بعباده؛ فعلى الرغم من أن الصوم المفروض أيام معدودات، فإنه من يكون مريضًا أو على سفر يجوز له الفطر، حيث يقضي ما فاته من صوم في وقت آخر.

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أيام معدودات الحكمة من الصوم الخثلان الصيام شهر رمضان صوم رمضان

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