خصومات تصل لـ “النصف”.. أحدث عروض الهايبرات الكبرى على السلع والمنتجات

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مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتنافس المتاجر ومنافذ البيع على تقديم أفضل ما لديها لجذب الزبائن وترويج منتجاتها.

ومن بين أشهر المتاجر في المملكة، يبرز “أسواق العثيم” والتي تقدم هذا العام الكثير من العروض على الشراء.

وفيما يلي أبرز السلع التي يوجد عليها تخفيضات في “أسواق العثيم”

أسواق العثيم

1- تخفيضات العثيم شوربة شوفان من النوع كويكر مقدار 500 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 11.95 ريال.

2- الشراب المركز من النوع تونو مقدار 700 مل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.95 ريال.

3- مهرجان الطازج العثيم 10 * 800 جرام من الدجاج نوعه ساديا يكون بسعر 119.95 بدلًا من 178 ريال.

4- 2.25 جرام من حليب نوعه انكور بودرة يكون بسعر 59.95 بدلًا من 77.50 ريال سعودي.

5- سعر الكيلوغرام من لحم الغنم السواكني بالعظم يكون 59.95 ريال سعودي.

6- زيت دوار الشمس من النوع نور مقدار 2.7 لتر يكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.95 ريال.

7- 900 جرام من الشوكولاتة نوعها جالاكسي جواهر يكون بسعر 52.95 بدلًا من 95 ريال.

8- سعر الكيلو جرام من اللحم الحاشي بدون عظام يكون 39.95 ريال.

9- المفروم البقري البرازيلي المبرد مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 ريال.

10- 450 جرام من صدور الدجاج من النوع التنمية بغير عظام يكون بسعر 17.95 ريال.

خصومات متجر “هايبر بنده”

وفي “هايبر بنده”، أعلن المتجر كذلك عن تخفيضات كبيرة للمشترين بمناسبة رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك.

وجاءت قائمة السلع التي يشملها العرض كالتالي:

متوفر عرض بخصم حتى عشرين في المائة على كيس الجبن الموتزريلا من ماركة المراعي بوزن 200 جم وسعر 9.95 ريال.

توجد مكرونة من ماركة تريفا وزن نصف كيلو بسعر 8.95 ريال.

أرز بسمتي تاج محل كيس عشرة كيلو جرام بسعر 49.95 ريال.

منتج شبيه قشطة من إنتاج المراعي متوفر بسعر 9.95 ريال.

منتج قشطة طازجة الصافي وزن مائة جم بسعر 3.95 ريال.

زبدة غير مملحة متاحة بسعر 8.95 ريال سعودي عبوة بوزن كيلو من ماركة يوني جولد.

كيس من عجينة السمبوسة البلدي بسعر10.95 وزن كيلو جرام للكيس.

زجاجة مياه بندة متوفرة بسعر 19.95 ريال للكرتونة.

طحينة فاخرة منتج من حلواني نصف كيلو جرام بسعر يعادل 27.95 ريال.

كريمة خفق قناتك وزن نصف كيلو جرم متوفرة بسعر 12.95 ريال.

حليب مبخر وقليل الدهن من المراعي عبوة 170 جم سعرها يصل إلى 9.95 ريال.

منتج شيكولاتة بالبندق من بندا وزن ربع كيلو بسعر 16.95 ريال.

منتج زيت زيتون مرة عافية سعة لتر كامل بسعر 44.95 ريال.

عبوة زيت دوار شمس متوفرة بسعر 33.95 ريال.

منتج حليب مكثف محلى من ماركة المراعي من آنكور بلس موفر بسعر 35.95 ريال.

كريمة شيكولاتة بنكهة البندق بسعر 16 ريال.

أرز بسمتي أبو سيفين الكيس وزنه عشرة كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي، ويعد الأرز البسمتي في السعودية هي الوجبة الرئيسية لكل الوجبات.

تخفيضات هايبر “لولو”

يقدم هايبر “لولو” العديد من المنتجات بأسعار تنافسية طوال أيام شهر رمضان، وزادت هذه العروض خلال اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن تكون أقوى في الأيام المقبلة.

لحم عجل باكستاني بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 23.95 ريال بدلا من 32.90 ريال.

تخفيض على لحم خروف تانزاني مقطع بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 35.90 ريال بدلا من 49.90 ريال.

خصم على مكعبات لحم أو مفروم لحم بقري برازيلي بوزن كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 36.90 ريال.

متوفر لحم جاموس هندي الربع الأمامي بوزن كيلو جرام بسعر 28.95 ريال بدلا من 39.90 ريال.

يوجد قطع دجاج مشكلة طازج من البشاير بوزن 800 جرام بسعر 9.50 ريال بدلا من 11.75 ريال.

متاح أفخاذ دجاج كاملة طازجة من اليوم بوزن 900 جرام 13.95 ريال بدلا من 20.50 ريال.

متوفر دجاج فاخر طازج من اليوم بوزن 1000 جرام بسعر 17.95 ريال بدلا من 21.25 ريال.

تخفيض كبير على روبيان مقشور بوزن كيلو جرام بسعر 49.90 ريال بدلا من 59.90 ريال.

متوفر جبنة فيتا دنماركية بوزن كيلو جرام بسعر 12.95 ريال بدلا من 21.50 ريال.

متاح مخللات مصرية مشكلة بوزن كيلو جرام بسعر 6.50 ريال بدلا من 11.50 ريال.

يوجد زيتون أسباني أسود كبير بوزن كيلو جرام بسعر 15.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.

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