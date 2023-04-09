من الألف إلى الياء.. كل ما تريد معرفته عن أحكام الاعتكاف في العشر الأواخر

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يسن للمسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف في تلك الأيام في المسجد، ويكثر من العبادة فيها.

معنى الاعتكاف

والاعتكاف معناه: لزوم المسجد لطاعة الله للتفرغ للعبادة، في الليل أو النهار، ساعة أو يومًا، أو ليلة أو أيامًا أو ليالي، سنة كما قال الله جل وعلا: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187].

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أركان الاعتكاف

المكث في المسجد ونية التقرب إلى الله.

شرط صحة الاعتكاف

يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد.

يقول تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187]

ووجه الدلالة في الآية، أنها دلَت على أن شَرط الاعتكافِ هو لزوم الإقامة في المسجد.

فلو صح الاعتكاف في غيرِه لم يختص تحريم المباشرةِ به؛ لأن الجِماع مُنافٍ للاعتكاف إجماعًا، فعُلِمَ مِن ذكر المساجد أن الاعتكاف لايكون إلا فيها.

وتقول عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: “وإن كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَيُدْخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجِدِ، فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةٍ، إذا كان مُعتَكِفًا”.

هل الاعتكاف خاص برمضان؟

يقول الشيخ بن باز – رحمه الله:

ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان.

وفي بعض السنوات تركها، لبعض الأسباب، واعتكفها في العشر الأول من شوال، فهو سنة وفي رمضان أفضل، في رمضان وفي العشر الأخيرة أفضل.

وإن اعتكف في غير رمضان كشوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو غير ذلك فلا بأس، سنة مطلقة في جميع الزمان.

لكن في المساجد خاصة، التي تقام فيها الجماعة، وإذا كان يمر عليه جمعة بأن كانت المدة أكثر من أسبوع.

فالأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد فيه جمعة، حتى لا يحتاج الخروج إليها.

فإن اعتكف في مسجد آخر ليس فيه جمعة فلا بأس، إذا جاءت الجمعة يخرج إليها، فالمعتكف يقصد بعبادته وجه الله، والتفرغ للعبادة والأنس بالله.

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هل لابد أن يكون الاعتكاف في المسجد؟

يقول الدكتور سعد الخثلان:

ولابد أن يكون الاعتكاف في المسجد فلا يصح أن يكون في المصلى.

فما الفرق بين المسجد والمصلى؟ أوضح الفروق أن أرض المسجد موقوفة وأرض المصلى مملوكة.

فمثلاً هذا المسجد الذي نحن فيه الآن أرضه موقوفة بينما المصليات مثلاً في الدوائر الحكومية في المدارس هذه مملوكة.

ولذلك لو أن هذه المدرسة نقلت إلى مكان آخر التغى هذا المصلى؛ أرضه مملوكة فإذن لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد وليس في مصلى.

هل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر يختلف عن المساجد الأخرى؟

أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله:

الاعتكاف يكون في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي المسجد الأقصى، وفي غيرها من المساجد.

وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون في هذه المساجد الثلاثة.

وأرجع ذلك إلى أن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تُضاعف فيها الصلاة، وتُشد إليها الرحال.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى”.

ما أقل مدة للاعتكاف؟

يجيب الدكتور سعد الخثلان:

لا حد لأكثره، وأما أقله: قيل إن أقله ليلة.

وقيل إن أقله ما يسمى اعتكافًا عرفًا؛ وهذا هو القول الراجح أن أقل الاعتكاف ما يسمى اعتكافًا عرفًا؛ لأنه لم يرد دليل يدل على تحديد أقل الاعتكاف.

فعلى سبيل المثال لو قال رجل أنا أريد أن أعتكف في المسجد خمس دقائق هل هذا يسمى اعتكافًا عرفًا؟ لا يسمى.

كما لو قال أريد أن أعتكف ساعتين؟ يسمى اعتكاف ساعتين؟ يمكن وقت طويل فإذن المرجع في ذلك إلى العرف، يظهر أنه ما كان في حدود ساعة فأكثر فيسمى اعتكافًا عرفًا وما كان أقل من ذلك لا يسمى اعتكافًا عرفًا.

هل يُشرع الاعتكاف للمرأة؟

المرأة في هذا كالرجل ولا يصح اعتكافها إلا في المسجد بقول جمهور الفقهاء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

خلافُا للحنفية فإن الحنفية قالوا أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها يعني في مصلاها في البيت.

ولكن هذا قول مرجوح والصواب أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، لكن يشترط لاعتكاف المرأة في المسجد أمن الفتنة فإن كان لا يؤمن الفتنة لم يجز لها أن تعتكف.

كيفية التوفيق بين العمل والاعتكاف؟

إذا أراد المعتكف أن يذهب إلى وظيفته، بإمكانه أن يعتكف إلى وقت خروجه للدوام فينقطع اعتكافه ثم بعد ذلك إذا رجع من العمل ينوي اعتكافًا جديدًا.

ثم إذا ذهب إلى العمل قطع اعتكافه، ثم إذا رجع من العمل نوى اعتكافًا جديدًا.

وبهذه الطريقة يحصل المقصود من الاعتكاف وهو لزوم المسجد وأيضًا لا يتضرر من التغيب عن العمل.

مباشرة المرأة أثناء الاعتكاف؟

ولا يجوز للمعتكف إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان كلها، أن يباشر امرأته؛ للنهي عن هذا في قول الله تعالى: “ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد”.