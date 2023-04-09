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خبير طقس يُحذر من تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول في هذه المناطق
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خبير طقس يُحذر من تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول في هذه المناطق

خبير طقس يُحذر من تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول في هذه المناطق

خبير طقس يُحذر من تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول في هذه المناطق
١١:١٧:٥٠ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، انحسار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق المملكة.

انحسار الحالة الممطرة الـ 16 على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع انحسار الأمطار على مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم.

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أمطار غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة.

وحذر أنه بداية من منتصف ليلة الاثنين 19 رمضان قد تغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة.

وتمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم،  توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.

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